Amok-Alarm in der Dresdner Innenstadt: In der Altmarktgalerie sollen am Samstagvormittag Schüsse gefallen sein. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung tötete ein Deutscher (40) eine Frau, die näheren Umstände waren zunächst nicht bekannt. Dann soll der Mann am Samstagmorgen einen Radiosender gestürmt haben, feuerte mit einer Pistole im Studio um sich. Im Anschluss sei der Amokläufer in die etwa einen Kilometer entfernte Altmarktgalerie gestürmt und habe sich dort in der DM-Drogerie verschanzt.

Kurz nach Mittag dann die Polizeimeldung: Der Täter wurde festgenommen, die Geiseln blieben unverletzt. Bei der Leiche, die in einem Stadtteil Dresdens in der Früh entdeckt wurde, soll es sich um die Mutter des Tatverdächtigen handeln.

Wegen der Geiselnahme wurden ein Einkaufszentrum und angrenzende Bereiche evakuiert. Auch der Weihnachtsmarkt Striezelmarkt blieb geschlossen.

Stadtsprecher Kai Schulz (47): "Wegen des Polizeieinsatzes in der Innenstadt bleibt der Striezelmarkt bis auf Weiteres geschlossen. Wir informieren, sollten sich Veränderungen ergeben." Ein Händler zu "Bild": "Wir wurden per Durchsage aufgefordert, wegen einer polizeilichen Lage unsere Buden geschlossen zu halten."