Oldtimer sind per se Liebhaberei. Kommen allerdings eine besondere Historie oder ein berühmter Vorbesitzer ins Spiel, dann werden oft Preise für Fahrzeuge aufgerufen, die deutlich über dem Standard liegen. So auch in der Auktion des Dorotheums am Mittwoch, auf deren Lotliste ein Ferrari 365 GT4 2+2 zu finden war, dessen Erstbesitzer kein Geringerer als Niki Lauda ist.

Seit dem 19. November konnten Gebote abgegeben werden, wovon auch zahlreiche Interessenten Gebrauch machten. Zum Auktionsbeginn um 17 Uhr lag der Preis bereits bei 150.000 Euro, schließlich trieben sich zwei Bieter gegenseitig hoch auf eine Summe von 207.000 Euro.