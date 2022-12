Am Todestag des Stifters Alfred Nobel, am 10. Dezember, wird er immer vergeben: der bedeutendste Preis der Wissenschaft. Dieses Jahr ist in der Kategorie Physik der österreichische Physiker Anton Zeilinger dabei. Nach vielen Jahren ist damit wieder ein Naturwissenschaftler aus Österreich in Stockholm dabei. Der letzte Physik-Nobelpreisträger aus Österreich war Wolfgang Pauli 1945.

Doch die Feierlichkeit am Samstag ist der Höhepunkt einer ganzen Kette von Ereignissen. Am Mittwoch, gab es eine Nobelpreis-Pressekonferenz an der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Heute, Donnerstag gibt es ab 9 Uhr die Nobelpreis-Lecture:

Am Samstag ab 18 Uhr kommt es dann zur Überreichung des Preises durch den schwedischen König Carl XVI. Gustav.

Ein Liveticker der Austria Presse Agentur verfolgt zudem die spannendste Woche im Leben des Anton Zeilinger.