Den meisten Österreichern ist das bewusst, dass sie der Umwelt und der eigenen Gesundheit zuliebe, weniger Fleisch und falls doch eines aus fairer Haltung essen sollten. Doch oft kommt der Heißhunger auf eine Leberkäsesemmel dazwischen. Nach dem Schlemmen ist das schlechte Gewissen groß. Die Modeindustrie wirbt schon lange für faire und nachhaltige Bekleidung, nun kommt diese Werbestrategie auch bei REWE zum Einsatz. Unter dem Werbeslogan die "fairste Leberkässemmel Österreichs" wirbt die Supermarktkette Billa für den Snack in Tierwohl-Qualität.

„Im Rahmen unserer Tierwohl-Offensive, war es für uns selbstverständlich, dass wir auch an der heißen Theke Produkte anbieten wollen, die den strengen Fair zum Tier-Kriterien entsprechen. So haben unsere Kunden und Kundinnen die Möglichkeit, mit gutem Gewissen tierisches Fleisch – wie auch unseren neuen Leberkäse – zu genießen“, erklärt Simone Grossauer, Leitung Einkauf Frischfleisch bei Billa.

In den Leberkäse kommt ausschließlich „Fair zum Tier“-Fleisch von Rind und Schwein. „Fair zum Tier“-Schweine dürfen nicht auf Vollspaltenböden gehalten werden und haben neben dem Auslauf auch einen Liegebereich, der mit einer Unterlage wie Stroh ausgestattet ist. Eingriffe an Ferkel, wie die Kastration, dürfen nicht ohne vorangehende Betäubung, Schmerzausschaltung und Schmerznachbehandlung durchgeführt werden. Die „Fair zum Tier“-Rinder verbringen laut Unternehmen mindestens 200 Tage auf den heimischen Weiden. Im Winter haben sie großzügige Laufställe. Anbindehaltung und Vollspaltenböden sind verboten.

Umstellung bis 2023

Im Oktober hat Billa die Umstellung seiner Bedientheken auf Frischfleisch in Tierwohl-Qualität gestartet. So sind in allen Billa und Billa PLUS Märkten in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland in Bedienung ausschließlich Frischfleisch in Bio- oder „Fair zum Tier“-Qualität erhältlich. Das Sortiment wird sukzessive bis Ende Juli 2023 auf alle Standorte mit Bedienbereich in Österreich erweitert