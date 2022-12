Dass so einigen Comedians der Sprung ins ernstere Schauspielfach mühelos gelingt, dürfte kein Geheimnis mehr sein. So hat auch Steve Carell in den letzten Jahren vermehrt unter Beweis stellen können, dass er weit mehr beherrscht als den unbeholfenen Hampelmann. Für die Miniserie "The Patient" begibt sich der Star aus "The Office" einmal mehr in düstere Gefilde und begeistert mit intensiver Schauspielkunst.



Der von Joel Fields und Joe Weisberg (bekannt als Schöpfer von "The Americans") entwickelte Zehnteiler handelt vordergründig von Dr. Alan Strauss (Carell), einem erfolgreichen Therapeuten, der mit Dämonen der Vergangenheit zu kämpfen hat. Als wären die eigenen Probleme nicht schon schlimm genug, verschmilzt das Private bald mit dem Beruflichen: Nachdem der Psychiater vor seinem Anwesen bewusstlos geschlagen wird, findet er sich plötzlich samt schwerer Fußfessel in einem isolierten Keller wieder.

Sein undurchsichtiger Patient Gene (Domhnall Gleeson mit einer unter die Haut gehenden Darbietung), der in Wirklichkeit auf den Namen Sam hört, hat ihn entführt. Er möchte seinem Doktor ein unbequemes Geheimnis anvertrauen, das er ihm in dessen Praxis nicht gestehen konnte: Er ist ein Serienkiller. Da die beiden sich nun abgeschieden von jeglicher Zivilisation befinden, verspürt Sam keinerlei Druck mehr, sein wahres Ich zu verschleiern. Er fordert von seinem Therapeuten eines: Er möchte von seinem Morddrang geheilt werden.



Fields und Weisberg inszenieren die Ausgangslage als psychologisches Kammerspiel mit beklemmender Atmosphäre. Das eigentliche Plotgerüst bleibt etwas mager und hätte durchaus mehr Fleisch am Knochen vertragen. Mithilfe geschickt platzierter Wendungen soll mehr Spannung generiert werden, an emotionaler Tiefe mangelt es hier und da dennoch. Das berauschende Spiel der Hauptakteure kann diese Unzulänglichkeiten zu weiten Teilen aber kaschieren und die Figuren mit mehr Komplexität, Leben und Empathie füllen, als es das Drehbuch eigentlich zulassen würde.

"The Patient" ist auf Disney+ zu sehen.

Bewertung: ★ ★ ★ ★ ☆ (4/5)