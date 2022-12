Die Armut erreicht in Italien ihren Höhepunkt: Laut Statistikinstitut Istat haben im Vorjahr 5,6 Millionen Italiener, davon 1,4 Millionen Kinder, in "absoluter Armut" gelebt. Heuer dürfte die Not im Land weiterhin zunehmen. Der Thinktank "Welfare Italia" schätzt, dass die Anzahl der in "absoluter Armut" lebenden Menschen um gut zehn Prozent auf 6,4 Millionen zunehme.