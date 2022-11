Er holt aus seiner Hosentasche das Handy hervor. Es klingelt nicht, es vibriert nicht. Kein Anruf, keine Nachricht, der Bildschirm ist schwarz. Trotzdem führt er den Hörer ans Ohr, spricht hinein. "Was? Wo bist du? Ja, ich auch. Warte dort, ich bin gleich da", sagt er und spricht auffällig laut. Ganz so, als gelte es, den innerstädtischen Verkehrslärm zu übertönen. Doch am anderen Ende der Leitung ist in Wahrheit niemand zu hören. Danach verschwindet er hinter den Türen des Wettlokals.

Bis heute erinnert sich Gerald Pfeiffer an diese Telefonate, die er unter falschem Vorwand geführt hat: "Das hat es leichter gemacht, vorzugeben, mich mit einem Freund oder Kollegen zum Fußballschauen zu treffen. Ich wollte zeigen, ich habe einen Grund, warum ich ins Wettlokal gehe, und zwar nicht um zu spielen."

Veruntreuung von Geld

Zu diesem Zeitpunkt ist Spielen für ihn nämlich längst eine Sucht und kein freiwilliges Vergnügen mehr. Rund 800.000 Euro hat der ehemalige steirische Unternehmer verzockt und zum Teil veruntreut. Das führte zur Pleite der Firma und kostete viele Jobs. Um das zu verschleiern, führte er 16 Jahre lang ein aufwendiges Doppelleben. Für einen Spielsüchtigen nichts Ungewöhnliches, sagt Izabela Horodecki, Leiterin der Spielsuchthilfe Wien: "Sie torkeln nicht, sie riechen nicht nach Alkohol.

Izabela Horodecki, Psychotherapeutin und Leiterin der Spielsuchthilfe Wien © Verena Bauer

Spielsüchtige schaffen es oft, ihre Sucht zu verschweigen. Vor allem heute und durch Online-Wetten, wo sie nicht von zu Hause weg müssen." Pfeiffer spielte immer gerne. Canasta, Hosn owi, ab und zu mit Freunden auch im Casino. 1996 stand er zum ersten Mal allein vor einem Automaten. Die Sucht sieht er heute als eine Folge schwerer Lebenssituationen. Probleme in der Arbeit, im Privatleben – im Spiel fand er Ablenkung. "Der schnelle Ablauf, der Nervenkitzel, die Gewinne – wer sich schlecht fühlt, erlebt durchs Spielen eine Steigerung der Stimmung. Trotzdem sind alle Menschen gleich stark gefährdet, abhängig zu werden", so Horodecki.

Fußball-WM als Trigger für Spielsüchtige

Durch Sportgroßveranstaltungen, wie etwa die derzeitige Fußballweltmeisterschaft in Katar, verwetten noch mehr Menschen ihr Geld. 16 Milliarden Euro Wetteinsätze waren es im Vorjahr, der Großteil der Spielsüchtigen. Männer sind vor allem betroffen. Viele fangen früh an: "Die Hälfte unserer Klienten war unter 18 Jahren, als sie zu spielen begonnen hatten." In Österreich fallen Sportwetten nicht ins Glücksspielgesetz, sondern zählen als Geschicklichkeit. Vergleichbar mit Flippern oder Billard. Zwar gibt es seit 2017 den Entwurf eines bundesweiten Glücksspielgesetzes, um Online-Zockereien zu verbieten. Damit das Gesetz auch bei Sportwetten greift, müssten aber die Sportwetten zuerst als Glücksspiel definiert werden. Inzwischen steigt die Zahl der Süchtigen rasant an: Über 80 Prozent geben an, zum ersten Mal im Internet gezockt zu haben. Wie viel es tatsächlich aus der Sucht herausschaffen, ist unklar.

Weg aus der Spielsucht

Gerald Pfeiffer ist jedenfalls einer davon. Seit zehn Jahren hat der Steirer nicht mehr gespielt. Auch nicht Canasta. Mittlerweile betreut er eine Online-Selbsthilfegruppe. Wichtig sei es, dass die Betroffenen lernen, mit der Gefährdung zu leben, sagt Horodecki. "Jene, die es aus der Sucht herausschaffen, die mehrere Jahre spielfrei und nach einiger Zeit sogar schuldenfrei sind und wo die Umgebung wieder Vertrauen schöpft, müssen trotzdem achtsam bleiben. Denn die Gefährdung geht nie weg."

Für Pfeiffer war es hilfreich zu verstehen, dass die Spielsucht eine Krankheit ist und man "Dinge tut, die man sich nicht erklären kann". 2012 erstattete er Selbstanzeige. Für den Rückhalt seiner Familie ist er bis heute "unglaublich" dankbar. In diesem Augenblick klingelt sein Telefon, der Bildschirm leuchtet auf: "Hallo, wo bist du denn?" "Ich stehe vor dem Wettlokal, aber nur, um Fotos zu machen." Lächelt. Und grinst breit in die Kamera.