Mit Video. Einen besonderen Arbeitstag hatte das Pflegepersonal in der Notaufnahme eines Krankenhauses in der türkischen Stadt Bitlis. Eine Katze mit gebrochenem Bein nahm dort Platz und wartete auf eine Behandlung.

Ein ungewöhnlicher Vorfall trug sich in der Türkei im Krankenhaus Tatvan Devlet Hastanesi in Bitlis vor Kurzem in der Notaufnahme zu. Eine schwarz-weiße Katze, die sich am Hinterbein verletzt hatte, humpelte ins Spital und machte es sich in den Räumlichkeiten des Spitals gemütlich – das zeigen Aufzeichnungen der Überwachungskamera.

Nachdem die Katze auch nach einer Weile keine Anstalten machte die Notaufnahme zu verlassen, nahm sich Krankenpfleger Abuzer Özdemir des Tiers an und untersuchte es. Dass sich die Katze das Bein gebrochen hatte, erzählte er anschließend der türkischen Zeitung "En son Haber". Der Krankenpfleger zögerte nicht lange und passte der Katze eine stützende Schiene an, um ihr das Gehen zu erleichtern. Mit einem Holzspatel und einer Mullbinde bastelte Özdemir den Verband für das verletzte Katzenbein.

Davşo kommt weiterhin zu Besuch

Nach der Behandlung verließ die Katze das Krankenhaus wieder durch die Tür, durch die sie gekommen war – und hatte beim Personal einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass man ihr einen Namen gab: Davşo. Auch das Tier scheint seine Helfer dankbar in Erinnerung zu halten, denn gelegentlich schaut Davşo nun auf einen Besuch beim Pflegepersonal im Krankenhaus vorbei.