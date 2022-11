Blair Underwood ist vielen dank seiner Rollen in beliebten Serien wie Sex and the City, "Quantico" oder "When They See Us" bekannt. Zuletzt sorgte der US-Amerikaner jedoch vor allem mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Nach 27 Jahren Ehe trennte er sich von Ehefrau Désirée. Doch nun folgen Neuigkeiten: Blair will noch einmal vor den Traualtar treten.

18 Monate ist es her, dass Blair die Trennung von seiner langjährigen Ex-Partnerin bekannt gab. Nun scheint er wieder verliebt zu sein. Denn wie er via Instagram verkündete, wollen er und seine neue Freundin Josie Hart den Bund der Ehe eingehen. "Sie ist die erstaunlichste, brillanteste, schönste, witzigste, nachdenklichste und einfühlsamste Person, die ich kenne", schwärmte er unter einem gemeinsamen Bild des Paares und nannte seine Auserwählte liebevoll seine "Verlobte".

Dabei verriet er auch, dass die zwei eine jahrelange Freundschaft verbindet. "Wenn sich aus einer 41-jährigen Freundschaft plötzlich eine Romanze entwickelt, stehst du auf, schenkst ihr Aufmerksamkeit und gehst in Dankbarkeit voran", schwärmte Blair von der Verbindung des verlobten Pärchens. Wann ihr großer Tag sein wird, behielt er jedoch noch für sich.