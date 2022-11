Mit der legendären Pub-Rockband Dr Feelgood feierte er in den 1970ern Erfolge, nun ist Gitarrist Wilko Johnson tot. Am Montag verstarb der Musiker im Alter von 75 Jahren. Nach seiner Zeit bei Dr Feelgood hatte Johnson auch noch bei Ian Dury & The Blockheads und später mit seiner Wilko Johnson Band das Publikum für sich eingenommen.

Im Serienhit "Game of Thrones" war Johnson überdies als Schauspieler zu erleben - in der Rolle des Scharfrichters Ilyn Payne.