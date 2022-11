Legenden des Fußballs. Übergroß, hochgelobt, dramatisiert. Über die beiden Fußballer Cristiano Ronaldo (zuletzt Manchester United) und Lionel Messi (Paris Saint-Germain) ist schon viel geschrieben worden. Jetzt duellieren sich zwei der größten Fußballer unserer Zeit im Schach - in einer perfekt inszenierten Werbekampagne von Louis Vuitton.

Vuitton selbst ist eine Legende, mehr als Koffer und Handtaschen, ein Lebensstil, der für Luxus in seiner höchsten Form steht. Fotografiert wurde die Kampagne von der berühmten Annie Leibovitz. Messi und Ronaldo beugen sich dabei in Denkerpose über das Schachbrett. Die Figuren auf dem Brett wiederum sind aus einer echten Partie entnommen: Der von Magnus Carlsen gegen Hikaru Nakamura. Der Weltmeister Carlsen und Schachgroßmeister Nakamura trafen sich 2017 beim Norway Chess-Turnier. "Das war ein sehr turbulentes Turnier für mich. Ich endete mit Minus eins und während des Turniers lief ich sogar Gefahr, auf Platz zwei, drei oder sogar vier der Welt zurückzufallen. Es war hart", ließ Carlsen wissen und fügte über Twitter noch hinzu: "Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest."

Zu Deutsch: "Die zweitgrößten Rivalen unserer Zeit ahmen die größten nach." Dem großen Carlsen mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Die auch von Vuitton, Messi und Ronaldo verbreitete Werbekampagne geht in den Sozialen Medien viral.

Auf der Seite chess.com wird der Spielzug, der auf dem Schachbrett zu sehen ist, nachgestellt.