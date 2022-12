Sind Brillen für viele Menschen vor allem Sehbehelfe, dienen sie einigen als Fenster in eine neue, digital angereicherte Welt. So kann man in einer Art Autodrom digitale Monster jagen, digitale Avatare in den Raum stellen oder ein virtuelles Düsentriebwerk untersuchen. Selbst die Videokonferenzen werden durch ein Gespräch mit einem Hologramm ersetzt. Möglich wird das durch die Mobilfunkgeneration 5G, die auch in den ländlichen Regionen langsam zum Standard wird.