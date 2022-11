Er könnte noch lange weitermachen, hat Thomas Gottschalk schon im Vorfeld von „Wetten, dass..?“ am Samstag verlautbaren lassen. Beim ZDF hielt man sich nobel zurück. Auch, weil man dort längst weiß, dass der Thron von Quotenkönigen auf tönernen Füßen steht. Die Entwicklung war vorhersehbar: Waren im Vorjahr im ORF noch rund 897.000 Zuschauer mit dabei (42 Prozent Marktanteil), schauten am Samstag rund 652.000 zu (27 Prozent Marktanteil). Immer noch hoch, könnte man meinen, aber die TV-Konkurrenz war am Samstag quasi nicht vorhanden – Wiederholungen allerorts. Selbst ein alter Brunetti-Fall aus dem Jahr 2013 kam noch auf 460.000 Zuschauer.