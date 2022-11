Hunderte Schafe würden in der Inneren Mongolei, einer autonomen in Nordchina, seit nun 14 Tagen im Kreis gehen. Das berichtet das staatliche Medium "People's Daily" auf Twitter. Ein Video zeigt die Tiere, wie sie im Uhrzeigersinn und in einem nahezu perfekten Kreis laufen. "People's Daily" behauptet, die Schafe wären gesund und ihr Verhalten wäre ein Rätsel.

Der Eigentümer der Tiere, so lokale Medien, behaupte, das mysteriöse Verhalten hätte vor 14 Tagen, am 4. November, begonnen. Auf dem Bauernhof würden sich 34 Schafställe befinden, doch nur die Schafe aus einem der Ställe würden das Verhalten zeigen.

"Circling disease" als mögliche Ursache

Eine mögliche Ursache des Verhaltens könnte eine bakterielle Erkrankung namens Listerose sein. Diese auch als "circling disease" bezeichnete Infektion sei gerade im Winter weltweit verbreitet, so die deutsche Landwirtschaftskammer in einem Artikel. "Die häufigsten Symptome zeigen sich in der sogenannten Gehirnlisteriose, das heißt, die Tiere zeigen gesenkte Kopfhaltung, Hängenlassen der Ohren, Augen- und Nasenausfluss, im weiteren Verlauf mitunter Drehbewegungen und Laufen im Kreis", schreibt die Landwirtschaftskammer.