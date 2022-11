Chefredakteur Hubert Patterer steht auf Reddit Rede und Antwort

Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, lädt am Freitag zu einem AMA ("Ask me Anything"). Eine Stunde lang beantwortet er all das, was die Reddit-Gemeinde schon immer über ihn, seine Arbeit und die Kleine Zeitung generell wissen wollte.