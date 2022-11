Am 3. November war Rosie ihren Besitzern Steve und Julie Harper beim Spazierengehen in einem Park in der englischen Stadt Loughborough davongelaufen, weil sie sich vor einem Feuerwerk erschreckt hatte.

Die Überwachungskamera der knapp einen Kilometer entfernten Polizeistation hielt fest, wie die Border-Collie-Hündin durch die Türe spaziert kam und sich geduldig neben den Sitzen im Wartebereich zusammenrollte. Die Polizisten gaben ihr Wasser und freundeten sich mit ihr rasch an.

Mit der Kennzeichnung am Halsband waren die Besitzer rasch ausgemacht und wieder mit der 10-jährigen Rosie vereint. "Ich war sehr glücklich darüber, dass sie in Sicherheit ist und so stolz auf sie, weil sie so clever war, den Weg zur Polizeistation zu finden."