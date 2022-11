Bei der Präsentation der iPhone-14-Serie im September war die Möglichkeit, per Smartphone auch in abgelegenen Gegenden um Hilfe rufen zu können, ein großes Thema. Das Versprechen: Wenn es weder eine WLAN- noch eine Mobilfunkverbindung gibt, können die neuen iPhones via Satellit einen Notruf absetzen und die eigene Position teilen.

In den USA und in Kanada ist diese Funktion am Dienstag aktiviert worden. Im Dezember soll das System laut Apple auch in Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland an den Start gehen.

SOS via Satellit

Die neue Funktion nennt sich "Emergency SOS via Satellite". Sie ermöglicht es Benutzern, Nachrichten, GPS-Koordinaten, Akkustand und hinterlegte medizinische Daten per Satellit an Notdienste zu senden, während sie sich außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung befinden.

In den ersten zwei Jahren nach der erstmaligen Aktivierung eines iPhones ist der Notrufdienst kostenlos. Für jene, die bereits vor der Einführung des Dienstes ein iPhone 14 gekauft haben, gilt die Regel, dass die Zweijahresfrist mit dem Verfügbarkeitsdatum von Notruf über Satellit beginnt. Wer das Angebot im Anschluss an die kostenlose Phase weiternutzen will, muss ein Abo abschließen.