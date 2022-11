Die Namensänderung nach dem Ja-Wort dürfte bei Schauspieler Taylor Lautner und seiner Partnerin künftig vielerorts für Verwirrung sorgen. Denn der Vorname von Lautners frisch angetrauter Ehefrau ist ebenfalls Taylor - es könnte nun also zwei "Taylor Lautners" geben. Die beiden haben am 11. November in Kalifornien geheiratet - pünktlich ein Jahr nach ihrer Verlobung. Der "Daily Mail" liegen Bilder der Hochzeit vor.

Bei einem Auftritt in der Talkshow von Popstar Kelly Clarkson bestätigte Lautner kürzlich, dass seine damals noch Verlobte tatsächlich seinen Nachnamen annehmen würde. Er werde "Taylor" gerufen und sie eben "Tay". "Viele Leute sagen auch einfach 'Boy Tay' und 'Girl Tay'", so Lautner. Seine Freundin trug den Nachnamen Dome. Ob sie diesen behält, ist unklar.

Taylor Lautner wurde mit der Verfilmung von Stephenie Meyers "Twilight"-Saga weltberühmt. Die Serie umfasst vier Romane, die zwischen 2005 und 2008 erschienen sind und später verfilmt wurden.