In vier wichtigen Kategorien wurde das schwedische Kultquartett für den Grammy 2023 nominiert: Album of the Year, Record of the Year, Best Pop Vocal Album sowie Best Pop Duo/Group Performance. Im vergangenen Jahr erhielten ABBA für „I Still Have Faith In You“ ihre erste Nominierung überhaupt in ihrer langen Karriere. Allerdings konnten sie sich bei der Grammy-Jury nicht durchsetzen und unterlagen Silk Sonic („Leave The Door Open“).

Beim Album des Jahres haben ABBA allerdings beinharte Konkurrenz, etwa Adele, Bad Bunny, Mary J. Blige, Harry Styles und Beyoncé.

Der wohl prestigeträchtigste Musikpreis der Welt wird im kommenden Jahr am 5. Februar in Los Angeles verliehen. Dann dürfen auch noch andere Song-Contest-Gewinner hoffen: Die italienische Rockband Måneskin steht ebenfalls auf der Liste der Nominierten. Dieser Titel aus dem "Voyage"-Album ist in der Kategorie Record of the Year (also Aufnahme des Jahres) gelistet:





Mit "Little Things" befindet sich auch ABBAs allererstes Weihnachtslied auf dem "Voyage"-Album, das Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid "Frida" Lyngstad im November 2021 als ihr erstes Studioalbum seit knapp 40 Jahren auf den Markt brachten. Eine Auflösung haben ABBA nie offiziell bekannt gegeben. Bei der Multimedia-Show "Abba Voyage" in London stehen derzeit virtuelle Abbilder der Band-Mitglieder - sogenannte Abbatare - zusammen mit einer Live-Band in einer eigens dafür geschaffenen Arena auf der Bühne.