Die Schauspielerin absolvierte ihren ersten öffentlichen Auftritt, seit sie ihre Multiple Sklerose-Erkrankung im August 2021 öffentlich machte. Mit dabei waren ihre Schauspielkollegen Katey Sagal und David Faustino, die in der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" Mutter und Bruder mimten.

Die Schauspielerin dankte sichtlich gerührt ihren Fans, ihrer Familie und ihren Freunden. Im Moment ist die 50-Jährige in der Netflix-Serie "Dead to me" zu sehen.



Im vergangenen Jahr wurde während der Dreharbeiten die Diagnose MS gestellt: "Ich dachte mir, ich nehme Medizin und dann wird es besser. Doch es gab kein besser. Aber das war gut so. Ich musste lernen, mit dem Verlust meines Lebens, wie ich es kannte, umzugehen, dem Verlust eines Teils von mir. Ich brauchte diese Zeit. Ich gehe mit einem Stock und habe durch die Medikamente sehr viel zugenommen, ich möchte, dass die Leute wissen, dass mir das sehr bewusst ist", sagte die Schauspielerin in einem Interview mit der New York Times.