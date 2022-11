"Der Zug ist abgefahren!" Offen wie nie spricht Schauspielerin Jennifer Aniston in einem Interview mit dem US-amerikanischen Frauenmagazin "Allure" über ihren unerfüllten Kinderwunsch.

"Ich habe alles dafür getan", sagt die 53-Jährige ehrlich. Sie habe sich einer In-Vitro-Fertilisation-Behandlung (IVF), einer Methode der künstlichen Befruchtung, unterzogen, "habe chinesische Tees getrunken und so weiter", so der "Friends"-Star. Rückblickend hätte sie sich gewünscht, "wenn mir jemand gesagt hätte: 'Friere deine Eizellen ein. Tu dir selbst einen Gefallen'", so Aniston.

Man denke in jungen Jahren aber einfach nicht darüber nach. "Hier bin ich also heute. Der Zug ist abgefahren", resümiert die Schauspielerin. Heute hat sie ihren Frieden damit geschlossen, keine Mutter geworden zu sein. "Ich bereue nichts", sagt sie. "Ich bin sogar ein bisschen erleichtert, weil ich mich nicht mehr fragen muss: 'Kann ich? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.' Darüber muss ich nicht mehr nachdenken."

Erleichtert über Enthüllung

Die öffentliche Enthüllung ihrer Privatangelegenheit ist für Aniston eine große Erleichterung. Sie habe so viele Jahre damit verbracht, die Geschichte über ihre künstliche Befruchtung zu verstecken. Nun fühle sie sich, als würde sie aus einem Winterschlaf erwachen. "Ich habe nichts zu verbergen", so Aniston.