Wie viel Geld würden Sie für zwei Cappuccini und zwei Minibrötchen, so groß wie eine Handfläche, mit Lachs und Brie ausgeben? Bis zu 18 Euro? In Stavanger blecht man dafür tatsächlich 64 Euro, wie Eisschnelllaäuferin Vanessa Herzog erzählt: "Zum Glück gibt es im Hotel ein Buffet, sonst wäre man hier, glaube ich, schnell pleite", sagt die Ferlacherin, die dem morgigen Weltcup-Auftakt in Norwegen über die 500 Meter entgegenfiebert: "Ich kann es kaum erwarten. Endlich wieder ein reguläres Weltcuprennen schmerzfrei bestreiten zu können, ist unglaublich. Es ist definitiv kein normales Rennen."