Die Geschichte weist frappierende Parallelen auf: Außerordentliches Eishockey-Talent, sein Papa chauffiert ihn von Vorarlberg in die Schweiz zum Training, dort sorgt als Youngster bereits im Erwachsenen-Eishockey für Furore und ist längst in den Notizbüchern von NHL-Scouts doppelt unterstrichen – da war doch etwas? Die Rede ist aber diesmal von David Reinbacher – und nicht von NHL-Crack Marco Rossi. Der 18-jährige Lustenauer Reinbacher lässt derzeit in der Schweizer National League, die neben Schweden als stärkste Liga Europas gilt, die Augenbrauen hochschnellen. Und erhielt prompt eine Einberufung in Österreichs A-Nationalteam für den Deutschland-Cup (10. bis 13. November). "Es ist eine riesengroße Freude, dabei sein zu dürfen", zeigt sich der Verteidiger stolz.