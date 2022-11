Heimtückisch ausgelegte Giftköder, eine verzweifelte Hundebesitzerin, die um ihren Aron trauert und was das Gesetz zu Tierquälerei sagt. Außerdem: wie die Behörden auf eine Anzeige reagieren.

Unsere Leserin hat, wie sie sagt, mit dem Tod ihres Hundes Aron ihren besten und einzigen Gefährten verloren. „Er wurde vergiftet, der vermutliche Täter hat auch Spuren hinterlassen – aber leider alles nur Indizien und keine Beweise“, erklärt sie. Nach dieser Tragödie möchte sie allerdings, dass der Täter oder die Täterin zumindest nicht ohne Strafe davonkommt. Eine Anzeige bei der Polizei hat sie gemacht – „der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft“, sagt die Frau. Nun hänge alles an einem toxikologischen Gutachten, bei dem das Gift nachgewiesen wird. Dazu muss das Labor allerdings wissen, wonach es suchen soll. Für den ersten Verdacht gab es jedenfalls keine Bestätigung „und Untersuchungen aufgrund von Spekulationen lehnt das Labor ab, auch kostenmäßig wäre das nicht machbar“, sagt unsere Leserin, will sich damit aber nicht zufriedengeben. „Wie komme ich doch noch zu meinem Recht?“, will sie wissen.