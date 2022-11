Die österreichische Preisträgerin des "Salzburger Stier 2023" ist Malarina.

Der renommierte Radio-Preis für deutschsprachiges Kabarett ist mit je

6000 Euro dotiert. Im wirklichen Leben heißt die Gewinnerin Marina Lacković. Als Kabarettistin ist sie erst seit 2019 aktiv und begeistert ihr Publikum mit einem listigen wie pointenreichen Mix aus angewandter Völkerkunde, politischer Satire und komödiantischer Aufarbeitung des von Stolz und Vorurteilen geprägten Verhältnisses zwischen Österreich und Serbien.

Geboren wurde Malarina in einem kleinen serbischen Dorf, das ohne Autobahnanschluss auskommen musste. Zu Beginn der 1990er-Jahre kamen ihre Eltern als Gastarbeiter nach Tirol. Malarina weiß heute als gelernte Tirolerin serbischer Herkunft das Repertoire altbekannter Klischees auf der Bühne treffsicher einzusetzen. Ihre Bühnenkarriere startete sie im "Politically Correct Comedy Club" der Queer-Community in Wien, für Malarina die Hauptstadt der Misanthropie. In ihrem ersten Solo "Serben sterben langsam", dessen Titel als Anspielung auf den Propaganda-Spruch "Serbien muss sterbien" aus dem Ersten Weltkrieg zu verstehen ist, verhandelt die Bühnenfigur die große europäische Geschichte aus serbischer Perspektive.

Zusätzlich bietet Malarina auch unterhaltsame Einblicke in Sitten und Gebräuche des Balkans und startet den ambitionierten Versuch, mit Kabarett zur Völkerverständigung beizutragen: und zwar zwischen den "Schwabos", den Deutschsprachigen, den "Tschuschen", den ursprünglichen Gastarbeitern aus Ex-Jugoslawien und den "Elite-Tschuschen" von heute. Eine perfekte austro-serbische Melange aus Zeitgeschichte und Klischees, aus klugem Witz und inspirierter Bühnenperformance; eine satirische Reise entlang der Balkanroute von Sarajewo nach Wien auf den Brunnenmarkt.