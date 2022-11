Der ORF feiert die 400. Ausgabe des Gesprächsformats "Stöckl".

Seit 21. Februar 2013 begrüßt Moderatorin Barbara Stöckl einmal wöchentlich im ORF-2-Spätabend "Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Lebenswelten und Generationen, um mit ihnen über das Leben, Erfahrungen, Zukunftsvisionen und gesellschaftlich

relevante Themen zu sprechen", wie es in einer Aussendung des ORF heißt. 2021 habe "Stöckl" insgesamt drei Millionen Zuseherinnen und Zuseher erreicht. In der Jubiläumssendung des Nighttalks am Donnerstag um 23.05 Uhr sind der ehemalige Skispringer Hubert Neuper, die Schauspielerin Ursula Strauss, die Mountainbike-Weltmeisterin Valentina Höll sowie der Förster und Waldpädagoge Jürgen-Thomas Ernst zu Gast.