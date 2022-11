Ärger über Elon Musk: Auch heimische Twitteria flirtet mit Wechsel zu Mastodon

Skurrile Twitteria: Stephen King will keine Gebühr fürs blaue Hakerl zahlen. Der reichste Mann der Welt sagt, er habe den "Vogel befreit". Doch viele User auch in Österreich wollen nicht so recht in seinem goldenen Käfig weiterzwitschern.