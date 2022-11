Takeoff, der eigentlich Kirshnik Khari Ball geheißen hat, wurde offenbar beim Würfelspiel bei einer Bowlingbahn in Houston erschossen. Während des Spiels soll plötzlich ein Streit ausgebrochen sein, und Takeoff dürfte in den Kopf geschossen worden sein. Der 28-jährige Künstler verstarb an Ort und Stelle. Außerdem sollen noch zwei weitere Personen angeschossen worden sein. Sie wurden ins Spital gebracht.

Sein Bandkollege, Rapper Quavo, war während des Vorfalls anwesend und versuchte noch Hilfe zu holen. Quavo wurde nicht verletzt.

Migos ist eine der populärsten Rapgruppen der USA mit zahlreichen Hits. Erst am Montag hatten Takeoff und Quavo ohne ihren dritten Kollegen Offset eine neue Nummer mit dem Namen "Messy" herausgebracht.