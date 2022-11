Randale in Halloween-Nacht: Mit Böllern Passanten beschossen

In der Linzer Innenstadt haben in der Halloween-Nacht rund 200 überwiegend Jugendliche massiv randaliert. Weil Oberleitungen der Straßenbahn beworfen wurden, musste Strom abgestellt werden. Gewaltexzesse auch in Klagenfurt.