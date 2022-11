Schila war für Michael Knoll etwas ganz Besonderes. Die dreifarbige Katze verbrachte ihr ganzes Leben bei dem Steirer. An guten wie an schlechten Tagen wurde gemeinsam gekuschelt, gespielt und geschnurrt. Doch im Alter wurde Schila krank. Zu ihrem Nierenleiden gesellte sich auch noch eine Krebserkrankung – von da an ging alles ganz schnell. Als der Vierbeiner dann im September verstarb, war die Trauer bei Michael und seinen drei Töchtern groß.