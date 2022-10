Auch wenn sich Opus letzten Dezember von der Bühne verabschiedet haben, sind die Musiker nicht im Ruhestand. Beim neuen Projekt ohne Sänger Herwig Rüdisser stehen drei Schwestern an den Mikrofonen: „Good Or Bad“, der erste Titel von Schick Sisters & The Opus Band, wird heute veröffentlicht; am 11. November feiert er bei „Vera“ im ORF seine TV-Premiere.

Bekannt wurden Christine, Katharina und Veronika mit Musikkabarett als „Dornrosen“, ehe sie sich Schick Sisters nannten. Nachdem sie bei den Opus-Benefizkonzerten in der Grazer Oper als Gäste bei „Flying High“ aufgetreten sind, bot ihnen Gitarrist Ewald Pfleger eine Zusammenarbeit an. Der Opus-Kopf produziert nun das kommende Album der Schick Sisters.

„Es war nicht schwierig, meine Opus-Kollegen für eine gemeinsame Studio-Session mit den Sisters zu begeistern“, schmunzelt Pfleger. Ein menschliches und musikalisches Grundverständnis habe zur bisher "entspanntesten Studiozeit für uns“ geführt, wie Katharina resümiert.

Mit Sänger Herwig geht es für Pfleger, Keyboarder Kurt René Plisnier und Schlagzeuger Günter Grasmuck bald nach Rom: Dort werden Opus am 14. November bei einem Benefiz-Match mit ehemaligen Fußball-Größen im Olympia-Stadion „Live is Life“ für die Organisation „We Play For Peace“ anstimmen. Auch eine Papst-Audienz steht auf dem Programm.

Für besondere Anlässe trete man eben noch gemeinsam auf. So geht es von Rom weiter nach Nizza, wo in der dortigen Oper ein 1980er-Jahre-Event stattfindet (u. a. mit den "Dallas"-Stars Patrick Duffy und Linda Evans) und Opus mit einem französischen Kulturpreis geehrt werden.