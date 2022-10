Als Koji Inoue von seinem jüngsten Missgeschick berichtet, muss Erica kichern. "Ich hatte so viel für den Test gelernt!", erzählt Inoue und schaut rüber zu Erica. "Aber als ich zum Prüfungsort ging, sagte man mir, dass der Test erst nächste Woche ist. Ich hatte mich im Tag vertan!" Erica, die wie für eine höfliche Frau in Japan üblich ihre Hände auf dem Schoß geparkt hat, nickt: "Tja, so war das wohl, nicht?" Und Inoue entgegnet: "Ja, so war das!"