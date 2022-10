Erstmals überliefert ist die Performance ihrer A-cappella-Version "Die Gedanken san frei" vom "Stand-with-Ukraine"-Benefiz heuer im März im Wiener Happel-Stadion. Auch in ihren Stadthalle-Konzerten in der Stadthalle haben Paul Pizzera und Otto Jaus zuletzt ihre Version des deutschen Volksliedes schon zum Besten gegeben. Zum Nationalfeiertag haben sie nun ein heimatverbundenes Video, in dem sie den Song in Tracht auf Almenhöhen trällern, auf Youtube gestellt. Den Clip haben sie bereits heuer im Juli in einer geheimen Kommandoaktion im obersteirischen Ennstal auf der Schnepfenalm auf halber Höhe der Reiteralm gedreht, wo sie damals ein exklusives Konzert spielten. Pizzera, der in Graz zur Schule ging und studierte, machte in der Landeshauptstadt auch seine ersten Karriereschritte beim Poetry-Slam.

Dieser Beitrag am Tag des politischen Hochamtes der Nation wird der ÖVP wohl eher nicht gefallen. An die Adresse der Machthaber formulieren die beiden Künstler:

"sie reißen entzwei und hazn es feier /

walls ongst wuin und spoitung /

a vuik ohne hoitung,

stott weizn nur spreu /

die gedanken san frei.

Die Musiker mit Hang zum Kabarett nehmen im Video dann auch den einstigen "Schattenkanzler" Sebastian Kurz genauso aufs Korn, wie

Ex-Finanzminister Gernot Blümel oder Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, die im Video in Nachrichtenbildern auftauchen.

Der ganze Text

Das Fazit des Männergesangsvereins zum Jahrzehnt der Untersuchungsausschüsse:

"es höhnt die Partei / die Gedanken san frei ..."

Wäre der Text nicht satirisch, bräuchte er wohl in der letzten Strophe die "Unschuldsvermutung". Doch die ist in dieser Version, die auf Youtube nur heute schon mehr als 60.000 Aufrufe hat, nicht zu finden.

Hier der ganze Text:

Und das ist die heute eigentlich gebräuchliche Fassung des Volksliedes: