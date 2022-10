Bei dem Messengerdienst WhatsApp gab es Dienstag Vormittag großflächige Störungen, wie unter anderem die Website allestoerungen.at zeigte. Probleme bei der Verwendung der App bestand seit kurz vor neun Uhr, sie betrafen Mobil- und Web-Version. Tausende User konnten keine Nachrichten oder Fotos empfangen und schicken. Auch im Ausland gab es Probleme: Die Internet-Plattform Downdetector teilte mit, dass in Indien mehr als 11.000 Nutzer über einen WhatsApp-Ausfall berichteten, während es in Großbritannien 68.000 waren und in Singapur 19.000 waren. Gegen 11 Uhr funktionierte der Dienst jedoch wieder. "Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten", sagt ein Sprecher des Mutterkonzerns Meta. WhatsApp hat über zwei Milliarden aktive Nutzer pro Monat und ist in den meisten Ländern der Marktführer für Messaging.

Die Zahl der App-Anwender, die WhatsApp nicht bedienen konnten, stieg ab etwa neun Uhr mitteleuropäischer Zeit minütlich. Um 9.03 Uhr hatten 8100 Personen eine Störung gemeldet, um 9.18 Uhr waren es schon mehr als 100.000.

© screenshot allestoerungen.at

Unter dem Hashtag #whatsappdown berichteten zahlreiche Nutzer auf Twitter weltweit von Problemen.