"Gerade habe ich meine Tochter zum Schulbus gebracht und schon wieder einen überfahrenen Igel gesehen", ist Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler verzweifelt. Die stacheligen Gesellen sind jetzt besonders aktiv, weil sie möglichst viel Futter für den Winterschlaf finden müssen. Da sie nachtaktiv sind, queren sie bei Dunkelheit häufig die Straßen, oft gerade dann, wenn besonders viel Autoverkehr ist.

Große Tragödien

Dies führt leider zu einer Vielzahl von großen Tragödien: Die Igelkinder von getöteten Muttertieren verwaisen und verhungern dadurch. Schon seit August rufen immer mehr Menschen auf der Pfotenhilfe-Wildtierhotline an, dass sie Igelkinder ohne Mama herumirren sehen, die sehr hungrig sind. Ein Igel, der sich tagsüber zeigt, braucht jedenfalls Hilfe. Und wenn sie bis zum November ihr Mindestgewicht für den Winterschlaf nicht erreichen (jedenfalls über 600 Gramm), verhungern sie im Schlaf. "Derzeit ist absolute Hochsaison, ein regelrechter Ansturm. Um die stacheligen Sorgenkinder vor so einem grausamen Schicksal zu retten, bringen die Menschen derzeit mehrmals täglich Igelwaisen zu unserem Tierschutzhof", so Stadler. "Oft sind diese schon sehr schwach und leiden unter Flüssigkeitsmangel und Unterernährung. Meist sind sie auch von Zecken und Flöhen übersät, teils auch von Fliegeneiern. Wenn sie von Gartengeräten oder Haustieren verletzt wurden, sind nicht selten Maden in den Wunden. Gemeinsam mit unserem Tierarzt kümmere ich mich um diese vielen Notfälle."

Im Mai ausgewildert

Wenn sie wieder gesund sind, dürfen die Igelkinder in frostfreien Gehegen auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe überwintern und werden täglich gefüttert und ausgemistet. Insgesamt können so bis zu 150 Igel im Jahr gerettet werden. Auch jedes Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmen, wachen zahlreiche zu klein in den Winterschlaf gegangene Igel zu früh auf, weil sie so hungrig sind, sofern sie nicht schon im Schlaf verhungert sind. Aber da finden sie noch keine oder viel zu wenig Nahrung. Auch diese Notfälle werden oft zur Pfotenhilfe gebracht und bis etwa Mitte Mai gefüttert und dann ausgewildert. Und wenn die Gartensaison losgeht, werden viele Igel durch Rasenroboter oder Motorsensen schwer verletzt.