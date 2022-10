Sie bereut ihre spontane Entscheidung an und für sich gar nicht. Erfolgskanutin Nadine Weratschnig beendete nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio ihre Karriere. „Den Leistungssport vermisse ich schon, aber den Wettkampf an sich nicht. Ein Trainingsviech war ich von kleinauf, Kajakfahren war schon immer meine große Leidenschaft. Und ich bin ja weiterhin am Wasser, weil es mir taugt.“