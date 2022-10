Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Samstagabend (Ortszeit) bei einem Auftritt in Robstown in Texas die Arbeit des Untersuchungsausschusses zum Kapitol Angriff vom 6. Jänner 2021 ins Lächerliche gezogen. Seine Mitglieder hätten bisher nichts gefunden, "außer einen großartigen Patrioten", sagte Trump. Seine Anhänger unterbrachen ihn, indem sie die Nationalhymne anstimmten.

Die einzige Sache, die der Ausschuss nicht untersuchen wolle, sei "die Korruption", die bei der Präsidentenwahl 2020 stattgefunden habe, so Trump weiter. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA zweifelte er generell die Legitimität von US-Wahlen an.

Trump war am Freitag (Ortszeit) vom Ausschuss vorgeladen worden. Er soll bis zum 4. November eine große Menge an Unterlagen aushändigen und ab dem 14. November für eine auch mehrtägige Befragung unter Eid zur Verfügung stehen. Nach wie vor unklar ist, ob Trump der Vorladung folgen oder dagegen vorgehen wird.