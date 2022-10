Ein großspuriger Pseudointelektueller, der einen lebendigen Fisch verspeist ("Ein Fisch namens Wanda"), ein untreuer Ehemann ("Der Eissturm") und ein US-Präsident, dessen Doppelgänger einen besseren Job macht als er selbst ("Dave"): Diese nicht immer einfachen Männer verkörperte Kevin Kline (75) bereits.

Der den meisten wohl primär aus Komödien bekannte amerikanische Schauspieler wird morgen 75 Jahre alt. Schon Ende September erschien als erstes Geburtstagsgeschenk die Drama-Komödie "The Good House". Wie bereits zweimal in der Vergangenheit – in der Komödie "Dave" und der Familiensatire "Der Eissturm" – spielt dabei Sigourney Weaver (73) an seiner Seite. "Es macht immer Spaß. Sie bringt mich zum Lachen", sagte Kline vor Kurzem in einem Interview mit der Zeitschrift "People"

Dass auch er ein Scherzbold sein kann, bewies er neben seinen Filmauftritten auch 1998 bei "Wetten dass...?". Vor laufender Kamera aß er wie im Film einen lebenden Goldfisch auf. Erst später wurde aufgeklärt: Der angebliche Fisch war eine präparierte Karotte.

Derzeit dreht er übrigens gerade seine erste TV-Serie "Disclaimer". Darin mimt Kline einen Mann, der eine Reporterin (Cate Blanchett, 53) verfolgt und bedroht. In der Realität ist er seit 1989 mit der Schauspielerin Phoebe Cates (59) verheiratet und hat mit ihr zwei erwachsene Kinder. Viel mehr weiß man von seinem Privatleben nicht.