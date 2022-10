Ein Kleinflugzeug mit fünf deutschen Passagieren an Bord wird vor der Karibik-Küste Costa Ricas vermisst. Die Privatmaschine sei am Freitag auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón gewesen, als um 18.00 Uhr (Samstag, 2.00 Uhr MESZ) der Kontakt mit ihr abbrach, teilte der costa-ricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, mit. Auch waren nach Informationen der Bild-Zeitung der McFit-Gründer Rainer Schaller, seine Freundin, sowie deren Kinder an Bord des Flugzeugs.

Bei der Suche nach dem Privatflugzeug haben die Einsatzkräfte nun mehrere Trümmerteile im Meer entdeckt. Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt seien während eines Erkundungsfluges Teile eines Rumpfes, Sitze und eine Tasche gesichtet worden, berichtete der Fernsehsender Teletica am Samstag unter Berufung auf das Ministerium für öffentliche Sicherheit des mittelamerikanischen Landes. Hinweise auf die Passagiere gab es demnach zunächst nicht.

McFit-Gründer Rainer Schaller © (c) imago images/Chris Emil Jan�en (Chris Emil Janssen via www.imago-images.de)

Die Maschine habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren, daraufhin seien sofort alle Maßnahmen eingeleitet worden, um sie zu orten, sagte Torres in einem von seinem Ministerium veröffentlichten Video. Nachdem die Suche wegen schlechter Witterungsverhältnisse in der Nacht abgebrochen worden war, nahmen die Einsatzkräfte sie am Samstag wieder auf.