Im März „trickste“ sich der Ferlacher Freestyler Eric Dovjak in der Schweiz als WM-Debütant zum Junioren-Weltmeister im Big-Air. Das Kärntner Megatalent setzte im Finale sowohl einen „Backside Triple Cork 1440“ als auch einen „Switch Backside 1260“ gekonnt in den Schnee. Heute fiebert er seiner Weltcuppremiere beim City-Event in Chur entgegen. Angesprochen auf seine Erwartungen, macht der Schüler des Mössinger-Gymnasiums kein Geheimnis daraus, „dass ich relativ wenig Schneetage in den Beinen habe. Von dem her darf ich nicht mit zu viel spekulieren. Trotzdem ist mein Ziel der Finaleinzug“, sagt Dovjak, der einst am Nassfeld die Basics gelernt hat.