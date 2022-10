Mit Video und vielen Fotos. Warum in Leonie Balkes und Niklas Tscheppes erster gemeinsamer Wohnung alles ein wenig anders ist. Und das nicht nur, weil sie mit ihnen mitwachsen kann.

Die Besichtigung sei schon "sehr anders" gewesen, erinnert sich Niklas Tscheppe zurück. "Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung noch nicht in das Haus, also den Terminal, eingefügt, sondern die Module standen aneinandergeschoben in der Halle nebenan. Das hat echt witzig ausgeschaut."