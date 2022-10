Wie schreibt man Musik? "Dafür gibt es kein Rezept", sagt Hubert Waldner und lacht. Der Saxofonist und Querflötist aus dem Gailtal, der 40 Jahre in Wien Musik unterrichtete, und seit 2018 wieder in seiner Heimat werkt, weiß aber eines: "Eine Idee ist Voraussetzung."

Seit zweieinhalb Jahren hat der Jazzer, Bühnen- und Studiomusiker ein neues Feld für sich aufgetan: die Filmmusik. "Ich hab anfangs die steirische Firma Ranfilm angeschrieben", sagt er. Eins ergab das andere und plötzlich war er ein gefragter Komponist für Dokumentationen: In der Reihe "Österreichs Bergdörfer" entstanden zehn Filme mit seiner musikalischen Beteiligung. "Das macht sich bezahlt. Gerade habe ich ein Schreiben vom ORF Tirol bekommen, dass man einen Film über das Ötztal macht. Die verwenden jetzt meine Musik."