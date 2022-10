Die Mitglieder der Gruppe "Just Stop Oil" versperrten am Sonntag zudem die Straße, in der sich der Ausstellungsraum befindet, durch eine Sitzblockade.

Am Freitag hatten bereits zwei Aktivistinnen von "Just Stop Oil" in der Nationalgalerie in London Tomatensuppe über eines der "Sonnenblumen"-Gemälde von Vincent van Gogh geschüttet. Wie das Museum mitteilte, verursachten die beiden jungen Frauen mit ihrer Aktion "geringfügigen Schaden am Rahmen", das weltberühmte Gemälde sei aber "unbeschädigt" geblieben.

Die Protestgruppe "Just Stop Oil" fordert von der britischen Regierung, sofort alle neuen Öl- und Gasprojekte zu stoppen.

