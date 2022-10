Eine 28 Jahre alte Frau ist am Samstag in Innsbruck von einem Bekannten sechseinhalb Stunden lang in dessen Wohnung festgehalten und misshandelt worden. Der Mann wendete dabei massive Gewalt an, die Frau wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr konnte die 28-Jährige schließlich ihre Mutter anrufen.

Die alarmierten Einsatzkräfte brachen die Tür auf und befreiten sie. Der Mann wurde festgenommen. Die Frau wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich in häuslicher Pflege.

Der Polizei gegenüber stritt der mutmaßliche Täter fast alles ab. "Er räumte nur einen Schlag mit der Hand ins Gesicht ein", sagte Kriminalbeamter Thomas Ganza der APA. Über einen Antrag auf Untersuchungshaft werde am Montag entschieden, hieß es.

Rippenbruch und Gehirnerschütterung

Die Frau hatte ihren Bekannten besuchen wollen. Die 28-Jährige kannte den 42-jährigen Marokkaner nach Polizeiangaben schon länger, sie waren aber kein Paar. Bereits einige Tage zuvor sei es nach Angaben der Frau zu einem ähnlichen, allerdings weit weniger massiven Vorfall gekommen, weshalb sie damals keine Anzeige erstattet habe.

Bei der Tat am Samstag erlitt die Frau unter anderem einen Rippenbruch und eine Gehirnerschütterung, sie wurde in die Klinik eingeliefert. Sexualisierte Gewalt war laut Polizei nicht im Spiel.

Das Motiv des Verdächtigen ist weiterhin unklar.