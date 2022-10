Herbst ist im steirischen Weinland, und vom Hügel her grüßen die Klapotetze. Einst hielten die hölzernen Vogelscheuchen mit ihrem lautstarken Geklapper gefiederte Traubendiebe fern, heute sind sie die stillen Wahrzeichen der Region. Einer von ihnen hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Am Demmerkogel in St. Andrä-Höch steht der weltgrößte funktionsfähige Klapotetz. Er hat einen Durchmesser von imposanten 14 Metern. Gebaut hat ihn der Südsteirer Manfred Perl.