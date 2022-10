Die Liebe zum Fußball wird in meiner Familie seit Generationen vererbt, die Begeisterung genetisch durch die Doppelhelixstränge der DNA weitergegeben, so, dass schlussendlich in jedem Brustkorb ein Ball schlägt. Mein Großvater saß in frühzeitlichen Tagen, als die Bundesliga noch übertragen wurde, mit dem Gewehr vor seinem Röhrenfernseher, trank Spritzwein, hatte einen vor Aufregung roten Kopf, und tat es den Spielern auf dem Feld gleich: Er war bereit zu schießen.