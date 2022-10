Mit Fotoserie. 234 Quadratmeter groß, vier Schlafzimmer für 5,84 Millionen Euro: Werfen Sie einen Blick in das futuristische Zuhause des "Simpsons"-Produzenten J. Stewart Burns in Venice in Los Angeles.

Das sogenannte "Tectonic House" in Venice wurde 2001 vom Wiener Architektenbüro Coop Himmelb(l)au konzipiert, das international für seine experimentelle Architektur bekannt ist. Für 5,84 Millionen Euro wird es derzeit von der Immobilienagentur Engel & Völkers vermarktet. Die derzeitigen Besitzer des Hauses sind J. Stewart Burns und Lillian Yu J. Stewart Burns ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent. Er schrieb unter anderem für die TV-Serien "Futurama" und "Die Simpsons". Für "Die Simpsons" produzierte J. Stewart Burns über 400 Folgen, unter anderem auch die Folge "Eternal Moonshine of the Simpson Mind", für die er mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Lillian Yu ist ebenfalls erfolgreiche Drehbuchautorin und war früher für Google tätig. Inzwischen schreibt und produziert sie Serien für Warner Brothers und Streamingdienste wie Amazon und Netflix. Minimalistische Eleganz, geometrische Formen und offene Räume prägen das Design des avantgardistischen Hauses. Das mit Stahl verkleidete Gebäude besteht aus zwei separaten Türmen, die durch eine Brücke im Obergeschoss miteinander verbunden sind. Die Ausrichtung der Immobilie mit Öffnungen auf dem Dach ermöglicht eine dauerhafte Durchlüftung und macht eine Klimaanlage obsolet. Auf einer Wohnfläche von circa 234 Quadratmetern verfügt die dreistöckige Immobilie über einen großzügigen Wohn- und Essbereich, insgesamt vier Schlafzimmer und dreieinhalb Badezimmer sowie eine Dachterrasse. Das Herzstück des Hauses bildet eine permanente Kunstinstallation aus Holz, die im ersten Stockwerk beginnt und die Wände bis zur obersten Ebene hinaufführt. Momentan wird die Immobilie von einer Medienagentur für verschiedene Künstlerinnen und Künstler als Galerie für kreative Projekte angeboten.