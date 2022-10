Der Herbst ist auch Hochsaison für Pilzliebhaber. Das ist unschwer an diversen Speisekarten zu erkennen, die dieser Tage Schwammerlgulasch, panierte Steinpilze und Co. anführen. Doch gar nicht wenige gehen selbst auf Schwammerlsuche in den Wald. Der Weg in die Küche, um die gefundenen Pilze zu verkochen, kann aber ein gesundheitlich bedenkliches Ende nehmen. Dann nämlich, wenn sich giftige Pilze ins Gericht mischen.