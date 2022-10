Die Unterkategorie "Outlaw-Rolle" im Film- und Seriengeschäft ist weniger gut gefüllt, als man glauben möchte. Es ist offenbar schwieriger als gedacht, eine Mischung aus lässigem Problembären zu verkörpern, den man trotz höchst krimineller Energie auch noch sympathisch findet. Kein Wunder, dass für die Hauptrolle in "Shantaram" viele Jahre nur ein Name auftauchte: Johnny Depp, vor seinem Prozess, wohlgemerkt. Aus dem Film wurde nichts, dafür hat Apple TV+ die Chance ergriffen und Outlaw Nummer 2 engagiert: Charlie Hunnam, der sieben Staffeln lang in der Serie "Sons of Anarchy" erfolgreich den Kronprinzen einer Motorradgang spielte. In "Shantaram" schlüpft er ebenso in kein 08/15-Leben. Die reale Geschichte dahinter ist so abenteuerlich, dass man wenig dazuerfinden muss. Über 1000 Seiten hat der gleichnamige 2003 erschienene Wälzer von Gregory David Roberts, der von seinem eigenen Leben inspiriert ist: Ein australischer Junkie, der seine Sucht mit Banküberfällen finanziert, aus dem Gefängnis ausbricht und im Bombay der 1980er-Jahre als Lindsay Ford untertaucht.





Charlie Hunnam gibt den Ausbrecherkönig, der schwer an seiner kriminellen Vergangenheit knabbert, wie eingestreute Rückblenden an einer Nebenbei-Glorifizierung arbeiten. Die Farbdramaturgie ist gut ausbalanciert, lässt ein Eintauchen in diese Welt zu, ohne jedoch diverse Exotismen zu sehr zu überreizen. Jedoch fehlt es bisweilen an Tiefgang, kratzt man dramaturgisch nur an der Oberfläche. Die wirklichen Härten sind fein geschliffen, vor allem, was das Leben im Slum betrifft, in dem Ford lebt. Das Leben dort ist wohlgeordnet, die ökonomischen Zwangslagen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner sind nur eine Randnotiz.

Fords schleichendes Eintauchen in die afghanische Mafia, gibt der Serie, die zwischendurch ein wenig langatmig ist, jedoch die nötige Spannung, um dranzubleiben. Es ist ein vertracktes System an Abhängigkeiten, das sich hier ausbreitet. Ein Geflecht aus Korruption, Machtrausch, Gewalt und Überlebenskampf – und Lindsay Ford ist mittendrin.

Bewertung: ★ ★ ★ ☆ ☆ (3/5)



"Shantaram" ist auf Apple TV+ zu sehen.