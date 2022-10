Wie können die Regionen in Kärnten als attraktive Lebens- und Arbeitsorte gestaltet werden? Welche spezifischen Maßnahmen und Impulse braucht es, auch um der Abwanderung entgegenzuwirken? Darum geht es bei der Regionalentwicklung. Die wird jetzt erstmals in einem Gesetz verankert und bekommt damit ein stärkeres Gewicht. Kärnten wird nach der Steiermark das zweite Bundesland mit einem solchen Gesetz. Der Entwurf befindet sich gerade in der Begutachtungsphase.